Como compreender o comportamento dos jovens

Resumo do livro

muitas vezes, damos por nós a pensar: “Mas porque é que eles têm a mesma educação, têm os mesmos pais, e são tão diferentes?” Fácil…!!! Porque têm personalidades diferentes, perceções, crenças, medos, energias e motivações distintas. Desde que o eneagrama entrou na minha vida, tudo começou a fazer muito mais sentido.

O eneagrama estuda a personalidade, dividindo sujeitos em nove tipologias: Perfecionista, Prestativo, Competitivo, Romântico, Observador, Questionador, Entusiasta, Controlador e Harmonioso. As questões “Porque se portam assim?” e “O que posso fazer? Já não sei mais…” têm agora resposta. Mas recordamos, as crianças encontram-se em desenvolvimento psicológico, pelo que os seus comportamentos, talentos e pontos a melhorar podem evoluir.

Nada é estanque, somos humanos com todas as nossas individualidades, não robôs. No entanto, se soubermos identificar os talentos e os aspetos a melhorar de cada tipo de personalidade, conseguimos lidar melhor com as crianças, bem como educá-las. Para tal, devemos agir e atuar com os nossos filhos de forma diferente, embora muitos pais pensem o contrário. Ou seja, motivar para estudar, por exemplo, um menino do Tipo 7 (Entusiasta), para o qual a motivação principal é o prazer, é diferente do que para o Tipo 2 (Prestativo), para o qual a motivação é sentir-se reconhecido. Ou se um adolescente Tipo 8 (Confrontador) pede para sair à noite mas não tem permissão, terá uma reação diferente da criança do Tipo 9 (Harmonioso), que procura paz e harmonia e evita conflitos. O mesmo acontece com regras, limites, castigos e rotinas.

Agora imagine, com a ajuda deste fantástico instrumento, conseguir melhorar a comunicação com os seus filhos, deixar de se exaltar de manhã à noite, conseguir impor as regras…