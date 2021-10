Porto

A Lua tem mais encanto no topo da Super Bock Arena

Durante uma visita noturna, olhamos para o Porto à nossa volta, acompanhados pelo brilho da Lua cheia que ilumina o céu.

Da Boavista ao Marquês!

Da Ribeira até à Foz!

A 23 de outubro, pelas 20h30, subimos ao ponto mais alto da cúpula da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota para uma visita noturna e guiada a um dos mais belos locais da cidade Invicta.

Considerado o melhor miradouro da cidade do Porto, a Super Bock Arena localiza-se bem no meio dos Jardins Rosa Mota e foi recentemente renovada para voltar a receber visitantes e espetáculos. Construído nos anos 50 do século XX, no local onde mais de 80 anos antes existiu mesmo um palácio de cristal, à semelhança de outros como o de Londres e de Madrid, o espaço acabou por ser substituído pelo Pavilhão dos Desportos em 1952, antes de ser o que hoje conhecemos.

A Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota é atualmente um espaço multiusos, dotado das mais modernas tecnologias, com capacidade para eventos culturais, de entretenimento, desportivos e empresariais até oito mil pessoas.

O Centro de Congressos, localizado no piso -1, integra um amplo auditório em anfiteatro, uma zona de exposição com uma área de 617 m2 e quatro salas planas, cada uma com 70 lugares, de cariz multifuncional.

Tudo isto e muito mais vai ser explicado ao longo desta nova visita ao espaço, oportunidade única para ficar ainda a conhecer factos históricos e curiosidades sobre este edifício.

As visitas à Super Bock Arena percorrem o interior deste edifício marcante da cidade do Porto e dão a conhecer a sua história, desde a construção do edifício original, em 1865, que foi demolido em 1951, passando pelos detalhes da construção da atual Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.

Depois da visita, tem ainda oportunidade de subir à icónica cúpula semiesférica, onde é possível contemplar o Porto e o Douro numa perspetiva única de 360 graus e aproveitar a luz única que a Lua cheia espraia por toda a cidade do Porto. Mesmo sendo de noite, respire fundo, fotografe, desfrute… este é um momento único que não vai querer perder!